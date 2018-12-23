وزير الأوقاف يلتقي طلاب "الدعوة الإسلامية" بجامعة الأزهر.. اليوم

كتب- محمد قاسم:

يلتقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، مع طلاب كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف فى ندوة بعنوان "فقه المواطنة في ظل التحديات المعاصرة" والتى تنظمها الكلية بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

ومن جانب آخر، سيتم افتتاح معرض الكتاب الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالكلية على هامش الندوة بتخفيضات كبيرة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس .