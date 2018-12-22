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    وزير المالية: "ممكن نراضي الجميع لكن هنرجع نستلف تاني"

    09:50 م السبت 22 ديسمبر 2018
    وزير المالية: "ممكن نراضي الجميع لكن هنرجع نستلف تاني"

    الدكتور محمد معيط وزير المالية

    كتب - محمد علاء الدين:

    قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لا يمكن دعم الصادرات بأكثر من المبلغ المرصود 4 مليار جنيه، خاصة مع محدودية الموارد.

    وأضاف: "كافة قطاعات الدولة محتاجة لزيادة في المخصصات الخاصة بها سواء الصحة والتعليم وصندوق المعاشات والتموين، وفي نفس الوقت مطلوب من الدولة أن تقلل نسبة العجز وتحفز الصناعة".

    جاء ذلك في أولى الجلسات العامة لمؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي" اليوم السبت.

    وقال معيط: "ممكن نراضي كل القطاعات ولكن هنرجع نستلف تاني، والأجيال القادمة من ستدفع الثمن، وإحنا مش عايزين كده".

    وأوضح أنه لأول مرة هذا العام ستغطي الإيرادات الجارية، المصروفات الجارية بالموازنة العامة للدولة.

    وعلّق معيط على تحرير سعر الدولار الجمركي، بالقول: "كان هناك سعرين وبتحرير سعر الدولار الجمركي أصبح هناك سعر واحد واستثناء فقط للسلع الأساسية ومداخلات الصناعة ومواد الخام".

    وأضاف: "لو أقدر أنزل الدولار الجمركي للصناعة عن السعر الحالي هعمل كده".

    وكانت وزارة المالية قد قررت تحرير سعر الدولار الجمركي حسب سعر البنك المركزي وحددت سعره في شهر ديسمبر الجاري ب ١٧.٧ جنيه باستثناء مدخلات الصناعة والمواد الخام والسلع الضرورية.

    محمد معيط وزارة المالية وزارة الصحة وزارة التربية و التعليم صندوق المعاشات والتموين

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