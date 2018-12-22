محافظ القاهرة: معرض الحرف اليدوية يهدف لتطوير الصناعات التقليدية

كتب - محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن معرض الحرف اليدوية في دورته الثالثة يهدف إلى تطوير تصميمات الحرف اليدوية والصناعات التقليدية المصرية وإعدادها للتحول من القطاع الرسمي المحلي إلى مرحلة التصدير ما يسهم في زيادة الدخل القومي من العملة الأجنبية.

وقال المحافظ - خلال تفقده اليوم السبت ، يرافقه عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام فعاليات المؤتمر الدولي للصناعات اليدوية في دورته الثالثة تحت رئيس مجلس الوزراء بقاعات مركز القاهرة للمؤتمرات بأرض المعارض - إن هذه المعارض تدعم الشباب بشكل أساسي سواء من المصممين أو أصحاب الحرف اليدوية ، ما يتيح إمكانية توفير فرص عمل أكبرعن طريق تخصيص موارد أقل مقارنة بمتطلبات الصناعات الأخرى وقابليتها لاستيعاب وتشغيل أعداد كبيرة من القوى العاملة بمؤهلات تعليمية منخفضة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح وانتشار مثل هذه المعارض نظرا لأهميتها في إيجاد فرص تسويقية أفضل للشركات والحرفيين من الشباب في السوق المحلية وأيضاَ فرص تصديرية للأسواق العالمية ، مؤكداَ أن أجهزة المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم المادي والفني لمشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة .

ينظم المعرض مؤسسة ووكالة الاهرام للإعلان بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية وغرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات ، ويشارك فيه 220 عارضا أغلبهم من الشباب من مختلف القطاعات اليدوية و 165 شركة مصرية على مستوى محافظات الجمهورية .

وفي سياق آخر ، يفتتح محافظ القاهرة ، غدا الأحد، الملتقى التوظيفي لشباب القاهرة المقام تحت رعايته بمشاركة أكثر من 60 شركة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ، وذلك بالخيمة المقامة داخل ملعب جمعية الوحدة السكنية بميدان الأميرية.