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القابضة للمياه: خط بديل لتغذية المناطق المتأثرة بالزمالك

05:23 م السبت 22 ديسمبر 2018
القابضة للمياه: خط بديل لتغذية المناطق المتأثرة بالزمالك

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن عودة المياه للمناطق المتاثرة نتيجة كسر خط المياه بمحيط مثلث ماسبيرو.

وأوضافت الشركة، في بيان لها اليوم، أنه تم تغذية تلك المناطق عن طريق ربط أحد الخطوط الناقلة للمياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وناشدت الشركة المواطنين بضرورة ترك المياه مفتوحة لمدة ٣ :5 دقائق للتأكد من عدم وجود أي رواسب نتيجة عمليات الإصلاح.

مياه الشرب كسر ماسورة مياه مياه الزمالك

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