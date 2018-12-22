بحضور 60 شركة.. محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيفي بميدان الأميرية

كتب- محمد نصار:

يفتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غدًا الأحد، الملتقى التوظيفي الذي يقام تحت رعايته في إطار جهود المحافظة لتوفير فرص عمل حقيقية ومميزة للشباب وحديثي التخرج.

ومن المقرر أن يشارك في الملتقى التوظيفي أكثر من 60 شركة من شركات القطاع الخاص، وتنطلق فعاليات الملتقى التوظيفى صباح الغد بالخيمة الكبيرة لملعب جمعية الوحدة السكنية بميدان الأميرية.