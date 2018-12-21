الرئيس البوسني: ندعم خطوات ورؤية مصر في مكافحة الإرهاب

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الرئيس البوسني الجديد، شفيق جعفروفيتش على مساندة بلاده الكاملة للرؤية والخطوات المصرية الفاعلة على صعيد مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس البوسني الجديد شفيق جعفروفيتش، السفيرة المصرية لدي البوسنة والهرسك هالة البشلاوي لتهنئته بمناسبة إنتخابه لعضوية المجلس الرئاسي البوسني عن قومية البوشناق المسلمة، كما نقلت له تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة نجاح الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية في البوسنة والهرسك.

وصرحت سفيرة مصر في سراييفو- في بيان صحفي اليوم الجمعة- بأن الجانبين استعرضا سبل دعم العلاقات المتميزة بين البلدين وآفاق تطويرها علي مختلف الأصعدة، منوهةً بأن الرئيس جعفروفيتش أشار إلى متابعته لجهود القيادة المصرية وثقته في قدرتها على تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية المنشودة.

وأكدت السفيرة البشلاوي، على إيلاء مصر الاهتمام لسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع البوسنة والهرسك، مشيرة الى انفتاح مصر الكامل في التواصُل مع مختلف شركاء الوطن في البوسنة والهرسك.

واستعرضت سفيرة مصر لدي البوسنة والهرسك، مجالات التعاون المختلفة بين البلدين في شتي المجالات، وأبرزها المنح المقدمة من مصر إلي الطلاب البوسنيين للدراسة في الجامعات المصرية وجامعة الأزهر، فضلاً عن الدورات التدريبية المنتظمة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للكوادر البوسنية في مجالات الشرطة والدبلوماسية واللغة العربية.

وأعربت عن تطلعها للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها بين البلدين لتعكس المستوي المتميز الذي تشهده العلاقات السياسية الثنائية الوثيقة، مشيرةً إلي جهود السفارة المصرية في سراييفو للتواصل مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين البوسنيين لتشجيعهم علي زيادة استثماراتهم ومشروعاتهم في مصر، فضلاً عن جهود تشجيع السياحة البوسنية إلي مصر.