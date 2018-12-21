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    قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة مساء اليوم

    11:48 ص الجمعة 21 ديسمبر 2018
    قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة مساء اليوم

    قطع المياه

    كتب - محمد عبدالناصر:

    أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إجراء صيانة على غرفة محابس بالخط 1000 مم الخارج من محطة أكتوبر، مما يترتب عليه قطع المياه من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الـسادسة صباح السبت.

    وقالت الشركة في بيان، إن ذلك يؤثر على مناطق (كفر طهرمس – الهرم – المريوطية – فيصل – منشأة البكاري – المنصورية – إسكان الشباب – إسكان الضباط – طريق مصر الفيوم من نادي الرماية وحتى مدخل الواحات).

    وناشدت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

    شركة مياه الشرب قطع المياه الجيزة سيارات مياه للشرب

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