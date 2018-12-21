"الأعلى للإعلام" يناقش مع الجامعة العربية مبادرة إنشاء منصة إعلام إلكتروني

القاهرة - أ ش أ:

ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع مسئولي جامعة الدول العربية، آليات تنفيذ مصر لمقترحها في اجتماع لجنة خبراء الإعلام التي عقدت بمقر الجامعة بالقاهرة والخاص بتبني مصر لإنشاء منصة إعلامية عربية داعمة لخطط التنمية المستدامة، والتي سيبدأ المجلس برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد في تنفيذها ضمن التزامات مصر في دعم وتطوير مسيرة الإعلام العربي.

جاء ذلك على هامش مشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في فعاليات الاحتفال بإعلان الرياض عاصمة للإعلام العربي.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم الجمعة، أنه شارك ممثلا لمصر في اجتماع فريق الخبراء المنبثق عن اللجنة الإعلامية العربية لوضع أجندة لتنفيذ الخطة المرحلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية التي تم إقرارها في الدورة العادية (48) لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي تنص على تشكيل فريق عمل من الخبراء الإعلاميين بالدول الأعضاء وبمشاركة المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية على مدار الـ5 سنوات اعتباراً من عام 2017، وهي رؤية الخطوات العملية في تنفيذ الإستراتيجية وتفعيلها.

وكان الاجتماع قد شهد اقتراح الكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الوفد المصري الذي شارك في الاجتماع، تبني مصر إعداد منصة إعلامية ترصد جهود الدول العربية فيما يتعلق بخريطة التنمية المستدامة 2030، وعرض مبادرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وضع كافة إمكانياته لخدمة الإعلام العربي والمتدربين العرب وفق الاستراتيجية العربية.

ورحبت الجامعة العربية في الاجتماع الذي حضره السفير الدكتور بدر الدين علالي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة، بتبني جمهورية مصر العربية لإنشاء منصة إعلامية إلكترونية ترصد جهود الدول العربية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة لإبراز القوة الإنتاجية والفرص الاستثمارية بين الأقطار العربية بما يحقق تكاملها.

كما رحبت الجامعة بمبادرة مصر لتسخير إمكانات المجلس لاستضافة أي فعاليات إعلامية أو تدريبية تابعة للاستراتيجية العربية للإعلام.

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