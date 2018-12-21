"اقتصادية النواب" تفتح ملف نقاط الخبر الأسبوع المقبل

كتبت- ميرا إبراهيم:

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعًا، الأحد المقبل، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، للاستماع لبيانها عن برنامج عمل وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، في ضوء برنامج الحكومة الذي ألقاه المهندس رئيس مجلس الوزراء 2018، في إطار مراقبة ومتابعة تنفيذ برامج عمل الوزارات طبقاً لمؤشرات الأداء التفصيلية والتوقيتات والأزمنة المحددة، الواردة ببرنامج الحكومة.

كما يسبقها اجتماع يوم السبت للاطلاع على البيانات والمستندات التي وردت إلى اللجنة من وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك حتى يتسنى لها دراستها دراسة وافية، والوقوف على وضع شركات قطاع الأعمال، وإبداء الرأي في خطة التطوير التي أعدتها الوزارة لتلك الشركات، إضافة للاطلاع على البيانات والمستندات التي وردت إلى اللجنة من وزارة التجارة والصناعة، بهدف عمل دراسة وافية، والوقوف على ما تضمنته خطة الوزارة من أهداف ومحاور رئيسية تتوافق مع متطلبات برنامج الحكومة واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

فيما تناقش اللجنة يوم الاثنين، طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية، وتقدم كل من إلهام خميس إبراهيم، مجدي ملك، مكرم رضوان، عبدالحميد دمرداش، بطلبات إحاطة بشأن السلبيات في منظومتي دعم السلع التموينية والخبز، وأساليب تصويب هاتين المنظومتين، وأسباب توقف الكثير من بطاقات التموين، وطلبات الإحاطة المقدمة من كل من أحمد علي إبراهيم، حسن خير الله، رزق راغب ضيف الله، بشأن المشكلات الخاصة ببعض مكاتب التموين: العامرية، العجمي، المرج.

وتفتح اللجنة أيضا، ملف نقاط الخبز من خلال طلبات الإحاطة الموجهه لوزير التموين علي مصيلحي من النائبين فتحي الشرقاوي، محمد محمود العثماني، بشأن المخالفات المرتبطة بصرف الخبز ونقاط الخبز، إضافة لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب شريف الورداني، قاسم فرج، بدوي قرني معوض، بشأن بعض المشكلات المرتبطة بمنظومة إنتاج الخبز، مثل: غلق ببعض المخابز الطباقي، وعدم فتح مخابز بلدية جديدة، وعدم استلام بعض مستودعات الدقيق لحصصهم المستحقة.