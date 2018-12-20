برلماني: 2019 عام استرداد عافية السياحة المصرية

كتب- ميرا إبراهيم:

رحب النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتزايد إقبال السياح من الولايات المتحدة وأوروبا على حجز رحلاتهم للعام الجديد 2019 بما يمثل انتعاشة جديدة للسياحة المصرية ولمحفظتها من العملات الأجنبية.

وقال "المسعود"، في بيان اليوم، إن موقع سكيفت الأمريكي المتخصص في أخبار السياحة، أوضح أن اهتمام الأمريكيين بالسياحة في مصر بدأ في العودة مجددا بعد تراجع كبير في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها البلاد عام 2011.

وأكد المسعود أن رئيس إحدى الشركات السياحية الأمريكية قال: "زادت الحجوزات إلى مصر خمسة أضعاف لدينا في العام الماضى، ونفدت العديد من رحلاتنا سريعا".

وتابع عضو سياحة النواب: "الناس تعود وتتحدث عن لطف الشعب، وكم كان من الجميل أن يكونوا هناك بدون جحافل من السياح".

وأكد النائب محمد المسعود أن التقارير السياحية العالمية أكدت أن انتعاش السياحة لمصر لا يقتصر فقط على مواطني الولايات المتحدة، والعديد من كبار منظمي الرحلات الأوروبيين يشهدون طفرة أيضا.

وتوقع المسعود، أن يكون عام 2019 عام استرداد السياحة المصرية لعافيتها لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحية العالمية.