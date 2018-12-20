محافظ القاهرة: استعادة 722 ألف متر و30 فدانا أملاك دولة خلال شهرين

كتب- محمد نصار:

أعلن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، نجاح أجهزة المحافظة بنطاق مناطقها الأربعة في استعادة أراضي بمساحة 721 ألفا و 163 مترا مربعا، و30 فدانا زراعيا وإزالة التعديات عليها بشكل نهائي خلال الشهرين الماضيين فقط.

وأضاف المحافظ في بيان اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون وشرطة المرافق وأجهزة الأحياء المعنية .

وأكد عبد العال، أن العاصمة عازمة على مواصلة جهودها للتصدي لأباطرة ولصوص الأراضي والتعدي عليها واسترداد أملاك الدولة بكل حسم والحفاظ على المال العام.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لكافة رؤساء الأحياء بضرورة التحلي باليقظة على مدار فترات اليوم والمتابعة الدورية لعدم السماح قطعيًا بحالات تعد جديدة ورصد وتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والاستيلاء على أراضي الدولة والبناء عليها عشوائياَ بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية على أراضي ملكية خاصة، وسرعة تقديمه للنيابات المختصة حفاظا على المواطنين وأرواحهم في المقام الأول؛ لترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط للشارع .

ووجه عبدالعال بإعداد تقارير ومتابعة يومية بما يتم على أرض الواقع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على سلامة الأرضي المستردة والتعدي عليها مرة أخرى لحين تحديد استغلالها بالطريقة المثلى وإعادة تخطيطها عمرانيا بما يتناسب مع احتياجات المحافظة من خدمات.