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"الصحفيين": مد فترة تلقي طلبات القيد حتى ١٥ ديسمبر الجارية

09:03 م الأحد 02 ديسمبر 2018
"الصحفيين": مد فترة تلقي طلبات القيد حتى ١٥ ديسمبر الجارية

نقابة الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين، مد فترة تلق طلبات القيد، حتى ١٥ ديسمبر الجاري، لمنح الزملاء الذين لم يسعفهم الوقت لتقديم أوراقهم.

قرر مجلس النقابة، في اجتماعه اليوم الأحد، إسناد مهمة تدريب المتقدمين للجنة القيد المقرر لها يناير المقبل، إلى لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الزميل أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، على أن يتم التدريب بمعهد النقابة.

وافتتح نقيب الصحفيين ومجلس النقابة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم معهد نقابة الصحفيين للتدريب، وبمشاركة عدد كبير من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين.

نقابة الصحفيين طلبات القيد أيمن عبدالمجيد

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