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    "النواب": جلسات الاستماع هدفها الوصول لأفضل صيغة لقانون الرياضة

    06:32 م الأحد 02 ديسمبر 2018
    "النواب": جلسات الاستماع هدفها الوصول لأفضل صيغة لقانون الرياضة

    النائب أشرف رشاد

    القاهرة- مصراوي:

    قال النائب أشرف رشاد، رئيس اللجنة، إن الهدف من جلسات الاستماع هو الوصول لأفضل صيغة للقانون من أجل مصلحة الرياضة المصرية، وليس لمصلحة أشخاص بعينهم، وأن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات للاستماع لرؤية الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية والأندية التى طُبق عليها قانون الشباب والرياضة، وذلك للوصول به للهدف الأسمى، وهو نحو رياضة أفضل وتطبيق أفضل فى مصر.

    من جانبه، قال سيف شاهين ممثل اتحاد ألعاب القوى، إن قانون الرياضة بمثابة روح جديدة للرياضة في مصر، ولكن لابد من وجود آلية تنفيذ الأحكام فى القانون على أرض الواقع على الجهات المعنية، لافتا إلى أن هذه هى أبرز الملاحظات الناجمة عن تطبيق القانون على أرض الواقع.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف رشاد، للاستماع لرؤية عدد من الاتحادات الرياضية لآثار تطبيق قانون الرياضة على أرض الواقع.

    أشرف رشاد مصلحة الرياضة المصرية قانون الرياضة

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