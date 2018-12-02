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نائب وزير التعليم: "الحكومة مدفعتش ولا جنيه في تدريب المعلمين"

04:07 م الأحد 02 ديسمبر 2018
نائب وزير التعليم: "الحكومة مدفعتش ولا جنيه في تدريب المعلمين"

الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الحكومة المصرية لم تنفق أي أموال على تدريبات المعلمين بنظام التعليم الجديد، مضيفًا: "الحكومة مادفعتش ولا جنيه، كل التدريبات دي من الشركاء".

جاء هذا خلال حضوره اللقاء الختامي للأنشطة التدريبية والمتابعة، لمرحلة رياض الأطفال، الذي عقد اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة.

وقال عمر، إنه من بين الشركاء الذين عاونوا الحكومة المصرية: المعهد الدولي، الوكالة الأمريكية للتنمية، ودولة اليابان.

ودعا عمر لتدشين المرحلة الثانية من مشروع تدريب معلمي رياض الأطفال بالتعاون مع المعهد الدولي.

واستعرض اللقاء النجاحات، والتحديات والدروس المستفادة والمتحققة خلال تنفيذ أنشطة رياض الأطفال ب (24) محافظة، وناقش آليات استمرارية هذه النجاحات.

محمد عمر وزارة التربية والتعليم الحكومة تدريب المعلمين مرحلة رياض الأطفال

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