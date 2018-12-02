بينها ملاعب.. إزالة 23 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال 6 أيام

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إزالة 23 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 1516 فدانا خلال 6 أيام.

وأشار تقرير لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، اليوم الأحد، إلى أن إزالة التعديات جاء في إطار حملة الوزارة لإزالة التعديات البسيطة المتمثلة في الأسوار والمخازن وملاعب كرة القدم على مستوى الجمهورية.

وأوضح البيان أن هناك لجانا مكثفة من إدارة حماية الأراضي بالمحافظات تعمل على التأكد من دقة بيانات التعديات، وغرف عمليات مركزية تتبع غرف فرعية بجميع مديريات الزراعية للإزالة الفورية في مهدها.