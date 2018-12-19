"الطفولة والأمومة" يشكر النائب العام لتدخله لوقف زواج طفلي كفر الشيخ

كتب - أحمد جمعة:

تقدمت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بخالص الشكر للمستشار نبيل صادق، النائب العام، لما اتخذه من إجراءات قانونية تجاه مقطع الفيديو المتداول بوسائل الإعلام لخطبة طفلين بكفر الشيخ.

كان النائب العام، أصدر توجيهات لوالد الطفلين اللذين تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورًا لحفل خطوبتهما، بالابتعاد بالطفلين عن المواطن التي تعرضهما بما لا يتناسب مع مرحلتهما العمرية.

وأكدت "العشماوي" في بيان اليوم، على سرعة واستجابة النائب العام في جميع القضايا التي تختص بالطفل، مشيدة بالإجراءات القانونية الفورية التي من شأنها الحفاظ على حقوق الطفل وحمايته.

وكانت النيابة العامة بكفر الشيخ قد باشرت التحقيقات فيما تضمنه المقطع المصور، وأمرت باستدعاء والدي الطفلين وكذلك الأخصائي المختص بخط نجده الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظراً لأن ما ورد بالمقطع المصور ينطوي على ما قد يعرض الطفلين إلي ظروف لا تتفق مع عمرهما، ويتعارض مع المصحلة الفضلي لهما، وحقهما في النمو النفسي السليم تطبيقا للمبادئ التي تضمنها قانون الطفل.