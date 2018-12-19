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    مصور "المصري اليوم": نقيب الصيادلة عرض عليّ تعويضًا أكبر من ثمن الكاميرا

    04:24 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
    مصور "المصري اليوم": نقيب الصيادلة عرض عليّ تعويضًا أكبر من ثمن الكاميرا

    نقابة الصيادلة

    كتبت- مصطفى علي:

    أكد المصور الصحفي محمد الجرنوسي مصور بجريدة المصري اليوم، وأحد المعتدى عليهم من أمن نقابة الصيادلة، أن أمن النقابة سمح لنا بالدخول بعد الاطلاع على كارنيهاتنا ولا صحة إنهم منعونا، وأثناء تأدية عملنا بدأت المشادة، بمجرد تقديم دكتور كرم كردي أوراقه، جاء لنا مدير النقابة فايز شطا وقام بسحب هاتف الزميلة إسراء من الوطن والزميلة آية وتم تدميرهم، وقال نصا: " نقيب الصيادلة قال امنع التصوير".

    وتابع خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين اليوم: " الكاميرا الخاصة بي تم تدميرها واعتدى الأمن عليه، واعتدوا علي زميلي الصحفي عاطف من المصري اليوم وتم احتجازه، وأغلقوا الباب علينا".

    وأضاف: "نقيب الصيادلة تواصل معي شخصيا وعرض عليّ تعويض مادي أضعاف ثمن الكاميرا لكن التعويض ليس ماديا فقط، ولن أترك حقي مهما حدث".

    محمد الجرنوسي نقابة الصيادلة اعتداء بالضرب نقابة الصحفيين

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