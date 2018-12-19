الحكومة توضح حقيقة إلغاء اعتراف السعودية بالماجستير الطبي المصري

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول عدم اعتراف السعودية بشهادة "الماجستير الطبي" الصادرة من الجامعات المصرية، وذلك بعد إصدار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لائحة تنفيذية جديدة، لتصنيف المهن الطبية، تضمنت إلغاء الاعتراف بالشهادات العليا المصرية، غير صحيح.

وأوضح المركز في بيان له اليوم الأربعاء، بأنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُوكدةً على عدم إلغاء السعودية الاعتراف بالماجستير الطبي المصري، وأن الشهادات العليا المصرية معترف بها دولياً وعليها إقبال متزايد بالأخص في الدول العربية، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف الإساءة لصورة التعليم الجامعي في مصر في وقت يتزايد فيه بشكل ملحوظ أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وتابعت الوزارة أن دليل التسجيل والتصنيف المهني للممارسين الصحيين المنشور على موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ينص بوضوح على اعتراف الهيئة بجميع الشهادات الصادرة من الجامعات والمعاهد العلمية المعتمدة والجامعات المصرية، ليست فقط معتمدة ولكنها مصنفة علمياً من ضمن أفضل ٥٠٠جامعة على مستوى العالم.

وأكدت الوزارة دعم علاقات التعاون العلمي والتعليمي مع المملكة العربية السعودية، موضحة تقديم الوزارة كافة التيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين للدراسة في الجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، واستيعاب أكبر عدد من هؤلاء الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية، موضحة أن عدد الدراسين السعوديين في العلوم الصحية من طب وطب أسنان صيدلة وعلاج طبيعي يمثل حوالي 80% من إجمالي الدارسين السعوديين بالجامعات المصرية، حيث يبلغ عددهم (2243) طالب جامعي ودراسات عليا.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي صفحات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على سمعة الجامعات المصرية، وفي حالة أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).​