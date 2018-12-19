رئيس الوزراء يكلف بسحب الأعمال من شركة المقاولات المتأخرة بمدينة العلمين

مرسى مطروح- أ ش أ:

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب الأعمال من إحدى شركات المقاولات بمدينة العلمين لتأخرها عن البرامج الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال استعراض مدبولي فى زيارته التفقدية اليوم الأربعاء للمشروعات المختلفة التي يجرى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، الموقف التنفيذي للمشروعات.

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع الموسع مع استشاريي المشروع ومسئولي شركات المقاولات المنفذة، أنه لا تهاون في الالتزام بالتوقيتات المحددة للمشروع، أو جودة التنفيذ.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بمشروعات المدينة بتفقد المدينة التراثية، التي تقع على مساحة 230 فدانا تقريباً، حيث يتم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لمجمع السينمات والمسجد، وتم البدء في أعمال تنفيذ الأساسات لمباني (الكنيسة - City Hall) وتشتمل المدينة على (المكتبة، المتحف، City Hall، الكنيسة، المسجد، الحديقة المتحفية، الأوبرا، الساحات، المناطق الترفيهية والتجارية والاستثمارية).

وأكد المهندس أسامة عبد الغنى رئيس جهاز المدينة، أن المسجد سيتم الانتهاء منه آخر أبريل القادم، والكنيسة بعده تباعا، كما سيتم الانتهاء من مجمع السينمات في نهاية أبريل أيضا.​

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