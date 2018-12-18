مجموعة من علماء "مصر تستطيع بالتعليم" يطلقون مبادرات تطوعية

كتب- أسامة عبد الكريم:

أطلق عدد من علماء "مصر تستطيع بالتعليم" مبادرات على هامش المؤتمر الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الفترة من ١٧-١٨ ديسمبر.

أعلن الدكتور أحمدعمار، استشاري جراحة المخ والأعصاب بجامعة الدمام، عن استعداده لإجراء عمليات وكشف فى المستشفيات الجامعية وخاصة جامعته التي تخرج فيها، مضيفًا أنه قرر منح وزارة الإنتاج الحربي الحق في تصنيع معدات طبيية جراحية وعلاجية بناءً على براءات الاختراع التي حصل عليها.

في حين أبدت الدكتور حنان خليفة جامعة كامبردج رغبتها في تقديم ورش عمل عن تقييم البرامج التدريبية لتعليم اللغات، وفقًا للمعايير الدولية بجامعة الإسكندرية.

كما أعلن الدكتور أحمد شاكر، جامعة رايدسون بكندا عن عزمه إجراء دراسة مشروع رفع مساحة بحرية وأرضية باستخدام تكنولوجيا الليزر.

هذا، وأعلن محمد محمود همام عن تقديمه مبادرة لتدريب معلمي مواد العلوم على عمليات وضع الامتحان وفقا للمعايير الدولية.