وكيل الأزهر لوفد أئمة أفريقيا: مهتمون بتجديد الخطاب الديني بشكل دائم

كتب - محمود مصطفى:

أكد الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، اهتمام الأزهر بكامل هيئاته ومؤسساته، بالقارة الأفريقية، نظرا لأهمية العلاقات المصرية بالدول الأفريقية، وانطلاقا من مسؤولية الأزهر الدعوية والتوعوية في مواجهة الفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، وفدًا من أئمة أفريقيا المشاركين في الدورة المتقدمة للقيادات الدينية الإفريقية من دول الساحل وبحيرة تشاد، والتي ينظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام بوزارة الخارجية.

ورحب وكيل الأزهر بالوفد، ونقل إليهم تحيات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. وقال: "إنَّ الأزهر الشريف مهتم بتجديد الخطاب الديني بشكل دائم، وحريص على تصحيح المفاهيم المَغلُوطة لتحصين عقول الشباب ضد التطرف والإرهاب، كما أن مرصد الأزهر العالمي الذي يعمل بلغات عدة، يرصد ما تبثه التنظيمات الإرهابية من أفكار متطرفة هدامة في كل العالم ويفندها ويرد عليها أولا بأول".

وقام الوفد بزيارة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، للتعرف على آليات عمله، والوسائل التي يستخدمها لتفنيد شبهات التنظيمات المتطرفة، حيث أشاد الوفد بالدور الذي يقوم به المرصد في مواجهة الجماعات الإرهابية.