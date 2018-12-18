القومي للترجمة يصدر أربعة إصدارات بطريقة برايل للمكفوفين

القاهرة- أ ش أ:

أعلن المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة إصدار أربع طبعات جديدة من إصدارات المركز بطريقة برايل للمكفوفين قريبا.

وقال رئيس المركز الدكتور أنور مغيث - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن هذه الخطوة تأتي استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم عقد اتفاق مؤخرا ما بين المركز والهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بطبع مجموعة من كتب المركز بطريقة برايل للمكفوفين.

وأضاف مغيث أن هذه النسخ ستتوافر بشكل دائم بمنفذ البيع الخاص بالمركز، وسيقوم بإهداء مجموعة من هذه الكتب للمعاهد الخاصة بالمكفوفين.

وأوضح أنه تم اختيار كتب صغيرة الحجم نسبيًا من إصدارات المركز كدفعة أولى وهي (سلسلة روائع الدراما العالمية مسرحية "جيرترود" من تأليف سارة لوسون وترجمة وتقديم إقبال بركة، سلسلة الإبداع القصصي رواية "صرخة النورس" من تأليف ايمانويل لابوري وترجمة دينا مندور، رواية "الأربعينية" من تأليف خوان غوتيسيلو ومن ترجمة عبير عبد الحافظ، ورواية "ما وراء الوجوه" من تأليف أندريه شديد وترجمة سلوى عزوز).

وأشار إلى أن المركز سيطلب من الجمعيات الخاصة بالمكفوفين إرسال قائمة للكتب الهامة التي تلبي احتياجاتهم في جميع فروع المعرفة وسيقوم بطباعتها بطريقة برايل، وهذه هدية من وزارة الثقافة ممثلة في المركز لمتحدي الإعاقة.

ونوه الدكتور أنور مغيث بأن هذه الخطوة تأتي أيضًا بعد إصدار قانون 10 لسنه 2018 الخاص بالأشخاص "ذوي الإعاقة"والذي صحح الكثير من الأمور التي تعانيها هذه الفئة.​