"القصبي": السيسي يحارب الزمن لاستعادة مصر عافيتها

القاهرة- مصراوي:

أشاد الدكتور عبد الهادى القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر، بنتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فيينا وما شاهده من حفاوة استقبال وترحيب بالتعاون وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، موضحا أن إشادة كل من رئيس النمسا ومستشار النمسا بخطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، تأكيد لجهود الدولة بقيادة الرئيس السيسي لعودة الريادة لمصر الجديدة.

وأضاف في بيان، الثلاثاء، أن الرئيس السيسي يحارب الزمن من أجل استعادة مصر عافيتها وبناء مصر الجديدة.

وأشاد القصبي، بمشاركة الرئيس السيسي في المنتدى الأوروبي الإفريقي، خاصة مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد فبراير المقبل، وما تنتج عنه تلك اللقاءات من تعاون أوروبي إفريقي عبر القاهرة، مشيدا بتحركات الرئيس الخارجية والداخلية والتي يهدف من خلالها تعظيم جهود الاستفادة من التعاون الخارجي.