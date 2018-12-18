"التعليم العالي": 5 جامعات تكنولوجية بتكلفة 290 مليون جنية لتطوير التعليم الفني

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي، عددًا من المشروعات التي عملت علها، خلال العام الدراسي 2018، لتطوير كافة قطاعات التعليم العالي، مشيرة إلى أنها قطعت جهودًا كبيرة وفقًا لاستراتيجيتها، التي تهدف إلى الارتقاء بالتعليم العالي وتطوير نظمه وبرامجه وآليات العمل فيه؛ ليواكب متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وقالت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، إنه على مستوى التعليم الفني والتكنولوجي، أولت الوزارة هذا النوع من التعليم، المزيد من العناية والاهتمام، وأعدت قانونًا لإنشاء الجامعات التكنولوجية، يتضمن وجود 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 290 مليون جنيه.

وتابعت: "جارٍ العمل على إنشاء 3 جامعات منها، وهي: (القاهرة الجديدة، قويسنا، بني سويف)، وسيتم استكمال هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، في العديد من التخصصات، منها: (التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات).

وأوضحت الوزارة: "يهدف المشروع إلى فتح مسار أمام طلاب الدبلومات الفنية؛ لاستكمال الدراسة لمدة عامين؛ للحصول على دبلوم عالٍ مهني، مع إمكانية استكمال الدراسة للحصول على بكالوريوس التكنولوجيا المهني والماجستير والدكتوراه".

وذكرت، أنه جرى افتتاح الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس؛ بهدف تخريج كوادر تقنية متميزة ومدربة على أحدث التطبيقات التكنولوجية؛ لسد حاجة المشروعات العملاقة في منطقة القناة وسيناء.