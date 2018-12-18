محافظ القاهرة يستجيب لطلب مواطن بتخصيص باكية في سوق المطرية

كتب- محمد نصار:

استجاب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لطلب أحد المواطنين من كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة، وسلمه باكية بأحد أسواق حي المطرية؛ لتوفير مصدر رزق له بناء على احتياجاته وظروفه.

وفي لمسة إنسانية أصدر المحافظ تعليماته لرئيس الحي بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني؛ لتقديم أوجه الرعاية للمواطن وتجهيز وفرش الباكية بجميع أنواع الفاكهة والخضروات اللازمة له وتزويده بجميع احتياجاته الضرورية.

وكان المواطن جلال محمد عبد العال ( 58 عامًا ـ معاق)، استوقف المحافظ خلال إحدى جولاته الميدانية والتواصل مع المواطنين بحي المطرية، وحرص المحافظ على الاستماع لشكوى وطلب المواطن المتمثل في عدم توافر مصدر رزق لديه للإنفاق على احتياجاته اليومية، ووعده بتلبية شكواه وتوفير احتياجاته.

وحسب بيان، الثلاثاء، وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتخصيص موتوسيكل مجهز للمواطن مع توفير الوقود والبنزين الخاص بتشغيله لمدة شهر كامل؛ لمساعدته على نقل البضائع والبدء فورًا في ممارسة نشاطه وتجارته داخل الباكية في السوق.