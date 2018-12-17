مصدر بـ"الإسكان" يكشف موعد طرح المرحلة الثانية لوحدات العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان تجهز لطرح المرحلة الثانية من وحدات العاصمة الإدارية خلال نهاية الربع الأول من 2019.

وأضاف المصدر، لمصراوي، الاثنين، أن لجان التسعير بالهيئة لم تنتهِ من وضع السعر النهائي للمتر السكني المشروع، لكن المؤشرات الأولية تؤكد زيادة سعر المتر بنسبة 10% تقريبا عن طرح المرحلة الأولى.

وأوضح المصدر، طرح عدد وحدات قليل مثل ما حدث في المرحلة الأولى، والذي يقترب من 2000 وحدة، على أن يكون الحجز إلكترونيًا وبالأسبقية.

وكانت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العرمانية طرحت المرحلة الأولى من مشروع "كابيتال ريزيدانس" بالحي السكني r3، واقع 2048 وحدة سكنية، بسعر موحد للمتر بـ11.500 جنيه، بخلاف نسب التميز، بمشاحات تتراوح بين 100 متر وحتى 180 مترا كاملة التشطيبات.

وسجل سعر أقل وحدة سكنية في الرحلة الأولى من وحدات العاصمة الادارية مليون و400 ألف جنيه، بينما يتجاوز سعر أعلى وحدة 2 مليون و100 ألف جنيه.