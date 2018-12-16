بدءا من اليوم ولمدة 4 أيام.. كشف مبكر عن السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب الابتدائية

كتبت- ياسمين محمد:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تطلقان تجربة استطلاعية، للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، لدى طلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 20 ديسمبر المقبل.

جاء هذا خلال إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، اليوم الأحد، بوزارة التربية والتعليم، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وأضافت زايد أن المسح يستهدف 3 مدارس من كل محافظة، ذات كثافة بحد أدنى 500 طالب، وتكون مختلفة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي فإن المستهدف 81 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وقالت إن الوزارة وفرت علاج نقص الحديد وهرمونات النمو بمديريات التأمين الصحي، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية اللازمة للحملة لإعلان النتائج بشكل فوري.

وأوضحت أن المسح بدأ، اليوم الأحد، وتدشن الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حملة لتوعية الطلاب بأمراض السمنة والتقزم والأنيميا.

من جانبه قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه في ضوء المسح على طلاب المرحلة الابتدائية، تعيد الوزارة النظر في مكونات التغذية المدرسية المقدمة للطلاب؛ لحمايتهم من التقزم والسمنة، إضافة إلى التغذية المدرسية.

وقال شوقي، إن الوزارة ستعمل على دمج الإرشادات العلمية للتوعية بمخاطر تلك الأمراض المزمنة بالمناهج الدراسية للطلاب في صورة قصص شيقة، مؤكدا أن الأمراض المزمنة لها تأثير على الاقتصاد القومي للدولة، وتقلل من جودة الحياة وأعمار المواطنين.