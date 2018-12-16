حدث ليلاً| حل أزمة طلاب "الدبلومة الأمريكية".. واختراق بيانات من البحرية الأمريكية

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس السبت، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على المستويين المحلي والدولي.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي وقعت أمس وحتى الساعات الأولى من اليوم الأحد.



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