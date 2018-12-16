وزير التعليم العالي: 47% من الوظائف ستختفي بعد 30 عامًا.. ونطور مناهج الجامعات

كتب – أسامة عبد الكريم

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن استراتيجية وزارة التعليم 4.0 تسعى إلى التميز وتواكب الثورة الصناعية الرابعة وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه يركز على ماذا يعمل الطالب بعد تخرجه حتى يفيد المجتمع.

وأضاف عبد الغفار، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" برفقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أننا نستهدف إيجادة فرصة عمل للطلاب بعد التخرج، موضحا أن هناك تنسيق كامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، فلا نستطيع تطوير الجامعات دون تطوير المدارس حتى يتم تنشئة الطالب بشكل جيد ويكون مؤهل للتعليم الجامعي.

وذكر عبد الغفار، أنه يسعى لبناء شخصية الإنسان والاهتمام بالتعليم وتنمية البحث العلمي والابتكار، من خلال الاهتمام بتخصصات جديدة للهندسة النووية والنانو تكنولوجي والفيزياء الحيوية والنمذجة والذكاء الاصطناعي والتحرير الجيني وميكانيكا الكم وعلم الجينيوم وعلم التحكم الآلي، إضافة إلى التركيز في الأبحاث العلمية على أبحاث تساهم في حل مشاكل الدولة.

وأضاف وزير التعليم العالي، أننا "نعمل على إعادة تقييم للمناهج الدراسية، وبناء جامعات جديدة بمناهج تتماشي مع المستقبل، منها جامعات (العلمين – المنصورة – الجلالة - المصرية اليابانية)، وكل جامعة تتكلف 6 مليار جنيه، وهدفنا الاستثمار في التعليم والصحة وبناء الانسان".

أردف أن الوزارة تتوسع في بناء الجامعات التكنولوجية والتطبيقية لاستيعاب الطلاب التعليم الفني، وتوفير فرص عمل تتلاءم مع سوق العمل، موضحا أن 47 % من الوظائف الحالية ستختفي تماما بعد 30 عاما.