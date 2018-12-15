البابا تواضروس يُدشن 3 مذابح ومعمودية بكنيسة العذراء ومارجرجس بالشروق

كتب- إسلام ضيف:

دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، 3 مذابح ومعمودية بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينة الشروق.

وشارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها -وفق بيان للكنيسة اليوم- 8 من أحبار الكنيسة، وهم: الأنبا بساده مطران إخميم وساقلته، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا صموئيل أسقف طموه، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس الهجانة وألماظة وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية.

وأشارت الكنيسة إلى أن المذبح الرئيسي (الأوسط) على اسم السيدة العذراء، والمذبح البحري على اسم الشهيدين مارجرجس وأبوسيفين، والمذبح القبلي على اسم رئيسي الملائكة ميخائيل ورافائيل، فضلًا عن تدشين معمودية على اسم يوحنا المعمدان إلى جانب منطقة شرق الهيكل (حضن الآب) وبقية أيقونات الكنيسة.