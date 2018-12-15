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رئيس "كهرباء شمال": 15 مولدًا لتأمين تغذية افتتاحات الجبل الأصفر ومدينة السلام

08:25 ص السبت 15 ديسمبر 2018
رئيس "كهرباء شمال": 15 مولدًا لتأمين تغذية افتتاحات الجبل الأصفر ومدينة السلام

أرشيفية

كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، الانتهاء من تأمين التيار الكهربي لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت؛ لافتتاحات الجبل الأصفر ومدينة السلام عبر الفيديو كونفرانس.

وأضاف رئيس الشركة في تصريحاته لمصراوي، أن الرئيس السيسي، يفتتح محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، مؤكدا الدفع بـ10 مولدات لتأمين الاحتفال والبث التلفزيوني، وكذلك مولدين آخرين بمشروع أهالينا، بالإضافة لـ3 مولدات أخرى بمشروع المحروسة خلال افتتاحها عبر الفيديو كونفرانس.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء افتتاحات الجبل الأصفر مدينة السلام تأمين التيار الكهربي السيسي

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