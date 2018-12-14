تشديد السيسي على إنهاء المشروعات.. وتنظيم أمم أفريقيا أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة، تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها وفق أفضل معايير الجودة .

كما اهتمت الصحف بإعلان مجلس الوزراء تراجع معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة مع زيادة في معدلات النمو والاحتياطي النقدي وعائدات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج ، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الصادات البترولية وغير البترولية.

وفي التفاصيل، أبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي، صباح أمس، في عدد من المشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مشروعات قطاع الطرق والنقل.

ونقلت الصحف عن الرئيس السيسي تشديده على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني المحدد، للانتهاء من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، وفقا لأفضل معايير الجودة، والالتزام بتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، للإسهام في الحد من الحوادث والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فوري وملموس.

وأشارت إلى أن جولة الرئيس بالعاصمة الإدارية، شملت كاتدرائية ميلاد المسيح، ومسجد الفتاح العليم، والمدينة الرياضية، والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، كما تضمنت مشروع المدينة السكنية بغرب مدينة الشروق، ومشروعات تطوير تقاطع طرق القاهرة الإسماعيلية، والقاهرة بلبيس والطريق الدائري، وتطوير طريق السويس من الأوتوستراد حتي الطريق الدائري، وتطوير امتداد محور المشير طنطاوي غربا حتي كوبري 6 أكتوبر.

وفي شأن آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام)، في صدر صفحتها الأولى، أن مجلس الوزراء كشف عن تراجع معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة، مع زيادة في معدلات النمو والاحتياطي النقدي وعائدات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلي زيادة حصيلة الصادرات البترولية وغير البترولية.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء أوضح - في تقرير صدر أمس لرصد الوضع الاقتصادي خلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ حيث تراجعت البطالة من 12 إلى 9‪.‬9 ٪ وعجز الموازنة من 10‪.‬9 إلي 9‪.‬8٪ ومعدل التضخم من 26 إلي 15‪.‬7 ٪ - أن الاحتياطي النقدي قفز من 36‪.‬7 مليار دولار إلي 44‪.‬5 مليار، وارتفع معدل النمو من 4‪.‬2 إلي 5‪.‬3 ٪ ، وزادت عائدات قناة السويس من 4‪.‬9 ٪ إلي 5‪.‬7 ٪، وتحققت طفرة في إيرادات السياحة من 4‪.‬4 إلي 9‪.‬8 ٪، كذلك ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج من 21‪.‬8 إلي 26‪.‬4 ٪، وحصيلة الصادرات البترولية من 6‪.‬6 إلي 8‪.‬8 ٪ وغير البترولية من 15‪.‬1 ٪ إلي 17‪.‬1٪.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة (الأخبار) عن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور هالة السعيد - في تقرير تضمن حصاد الـ ٩٠ يوما الأولى من خطة العام المالي الحالي - إعلانها الانتهاء من تنفيذ 490 مشروعًا تنمويًا بتكلفة 27.2 مليار جنيه، في 13 قطاعًا بالمحافظات خلال الربع الأول من العام الحالي، مؤكدة أن المشروعات تضمنت 238 مشروعا للصحة والتعليم بتكلفة استثمارية كلية تصل 1.6 مليار جنيه ، فضلا عن 164 مشروعا في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية بتكلفة 12 مليار جنيه.

عسكريا، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد شهد المرحلة الرئيسية لتدريبات دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، التي تشارك فيها عناصر من القوات الخاصة للدول المشاركة وذلك بقاعدة محمد نجيب العسكرية ضمن المجموعة الأولى للتدريب.

وأضافت الصحيفة أن قائد المنطقة الشمالية العسكرية ألقى كلمة رحب خلالها بضيوف مصر من الأخوة الأفارقة، مشيراً إلى قدرة المنطقة الشمالية على احتضان مثل هذه التدريبات التي من شأنها أن تصقل مهارات الدول المشاركة وتضيف مزيداً من التقارب بين الاشقاء فى القارة الإفريقية.

وأشارت إلى أن الفريق محمد فريد استمع إلى شرح تفصيلى للفكرة التعبوية والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة البيان والذى تضمن عملية اقتحام بؤرة ارهابية مسلحة فى منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الارهابية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والاستطلاع والمشاة الميكانيكى والمهندسين والقوات الخاصة ، ثم دفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها .

وعلى صعيد النشاط الحكومي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي ترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، حيث جدد مدبولي التأكيد على حرص الدولة المصرية بكافة قياداتها وأجهزتها على العمل الدؤوب للعودة بقوة إلى القارة الأفريقية، وهو ما يأتي متصلاً مع ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة التحرك والانطلاق نحو أفريقيا والعمل على دعم وتعزيز أطر التعاون في كافة المجالات التنموية والاقتصادية مع مختلف الدول الأفريقية؛ بما يلبي طموحات وآمال الشعوب، ويعظم من الفرص والإمكانيات الهائلة المتاحة على أرض هذه القارة لتحقيق التقدم والتنمية والرخاء لشعوبها.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي تأكيده ضرورة الإسراع في إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في افريقيا، والذي أشار إليه الرئيس السيسي خلال كلمته الختامية لمنتدى أفريقيا 2018، وذلك تشجيعاً للمستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في عمليات التنمية التي تتم في مختلف القطاعات وتعظيم الاستفادة من الفرص الهائلة المتوافرة بالقارة.

وفي شأن آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزير الخارجية سامح شكرى بحث خلال استقباله أمس المبعوث الشخصى للرئيس الفرنسى إلى سوريا فرانسوا سينيمو، الذي يزور القاهرة حاليا، مُجمل تطورات الأوضاع على الساحة السورية، حيث جدد شكري تأكيده استمرار المساعي والاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف المعنية من أجل إرساء الحل السياسى فى سوريا؛ بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويوقف نزيف الدم السوري، مشددا على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل شامل للأزمة المُمتدة التي تعيشها سوريا الشقيقة.

أما صحيفة (الجمهورية) فتابعت أعمال الدورة 62 للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية التي تعقد في مدينة شرم الشيخ، حيث ناقش خبراء الطاقة النووية العرب المشاركون في فعاليات الاجتماع ما تم تحقيقه حول تكامل إنتاج النظائر المشعة في الدول العربية وتحسين الإنتاج الحيواني في المنطقة العربية بالإضافة إلى حفظ الأغذية بالإشعاع لتحقيق سلامتها الصحية، واستخدام الطب النووي والعقاقير المشعة في التشخيص والعلاج إلى جانب استنباط طفرات زراعية محسنة ومقاومة للتغيرات المناخية. واستخدام النظائر المشعة والمستقرة في ترشيد استهلاك المياه.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع ترأسه الدكتور عاطف عبدالحميد عبدالفتاح رئيس هيئة الطاقة الذرية بمشاركة الدول العربية الأعضاء وبحضور ممثلي المجلس التنفيذي لدول كل من السعودية ومصر والبحرين والكويت والأردن والسودان وموريتانيا وممثل أمانة جامعة الدول العربية.

وفي الشأن الخارجي، أبرزت صحيفة (الأهرام) نبأ إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن مشاورات السلام التي اختتمت أمس بين طرفي النزاع اليمني بالعاصمة السويدية (ستوكهولم)ـ تمخضت عن اتفاق خاص بوضع ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار فى أراضي المحافظة، مشيدا بنتائج جولة السويد المنتهية من الحوار، وهى الأولى منذ أكثر من عامين، مؤكدا أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستجرى فى شهر يناير المقبل وأن الانسحاب من الحديدة سيتم خلال أيام.

وأبرزت الصحيفة ترحيب مصر - في بيان أصدرته وزارة الخارجية - بالاتفاقات والتفاهمات التي تم الإعلان عنها بين الأطراف اليمنية في ختام مشاورات السويد، اتصالاً بكل من مدينة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتبادل الأسرى، ومدينة تعز‪.

وفي الشأن الرياضي، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة قرر التقدم رسمياً بطلب تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019 وذلك بعد الاعتذار الذي تقدمت به المغرب عن عدم التقدم لاستضافتها بعد سحبها من الكاميرون بناء على قرار الاتحاد الإفريقي (الكاف).

وأشارت الصحيفة إلى أن الساعات الأخيرة شهدت مشاورات مكثفة بين وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وأبو ريدة من أجل اتخاذ القرار النهائي والتقدم بطلب الاستضافة رسمياً، وشهدت المشاورات بين الوزير وأبوريدة اتصالات من الأخير مع أعضاء المكتب التنفيذي للكاف لاستطلاع الرأي النهائي حول التقدم بطلب لاستضافة تلك البطولة.

ونقلت الصحيفة عن صبحي القول إن مصر جاهزة لاستضافة البطولة بعد سحبها من الكاميرون واعتذار المغرب مضيفا :"‬ليس لدينا مشاكل في استضافة البطولة ولا خوف من أزمة الجمهور، خاصة أنه عندما يكون لدينا بطولة كبرى مثل أمم أفريقيا بالتأكيد سيكون حضور الجمهور أساسيًا".