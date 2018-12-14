"ننقل صورة ولنا تعليق".. السيسي ينتقد تناول الإعلام لأحداث أوروبا

القاهرة - أ ش أ:

أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض التحفظات على التعامل الإعلامي مع الأحداث التي تقع في أوروبا.

وقال الرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (يحدث في مصر) على قناة "إم بي سي مصر": "نريد ونعمل على أن ننجز المهمة في وقت قصير جدا كي نغير حياتنا إلى واقع أفضل، ولكن المعدلات المعمول بيها، بدون مجاملة، غير مسبوقة في كل المجالات، وبالمناسبة حجم العمل الذي يتم في مصر وحجم العمالة التي تعمل في هذه المشروعات غير مسبوق أيضا".

وأضاف الرئيس السيسي: "سنفتتح أعمال ومشاريع خلال عام 2019، ومن المتوقع يوم السبت القادم أن نرى مشاريع أخرى سنفتتحها، والحقيقة أن ظروف الحركة بتاعتي مش مخلياني أقدر أفتتح كل الأمور، واضطررت أن أفتتح مجموعة كباري اليوم للناس، لكن إحنا ماشيين كويس وإن شاء الله طول ما المصريين متماسكين ستكون الأمور طيبة جدا".

وقال: "أنا لي ملحوظة على التعامل الإعلامي مع الأحداث التي تقع في أوروبا دون ذكر دول بعينها، يا جماعة وأنتم تطرحوا وتنقلوا هذه الصور إلى الناس في مصر ينبغي أن توضحوا لهم حقيقة الواقع الموجود فعلا في هذه الدول الأوروبية، ثمن الوقود هناك والضرائب على الوقود، ومقارنة هذا بالموجود في مصر كي تقدموا صورة موضوعية، وهذا ما تحدثت عنه في وقت سابق، وطلبت تقديم الموضوعية والمنطق الحقيقي للناس، نحن لا ننقل صورة حدث يجري هناك فقط، نحن ننقل صورة ولنا تعليق عليها بأننا نكمل هذه الصورة ببيانات ونقارن هذا بما نحن فيه، يعني حينما يكون لتر البنزين والسولار هناك يتجاوز 20، 25 جنيها، ويتم وضع ضرائب عليه بنسبة 20%، هذا لا يقارن بأسعار وقودنا في مصر على سبيل المثال، وحينما يكون الناس هناك تدفع ضرائب 30، 40% من دخلها والحكومة لا تستثني أحدا من الدفع، هل هذا يحدث في مصر؟ أنا أقول هذا الكلام لأن الإعلام يجب أن يكون إعلام تنوير وإيضاح".