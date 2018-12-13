حياتهم في خطر.. محافظة القاهرة تقترب من نقل 50 ألف أسرة

كتب- محمد نصار:

تمثل العشوائيات مشكلة كبيرة بالنسبة لمحافظة القاهرة تحاول من خلال وحدة تطوير العشوائيات وصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان التغلب عليها منذ ما يزيد على 3 سنوات.

وتصنف المناطق العشوائية في محافظة القاهرة إلى 4 تصنيفات، أهمها والتي تمثل أولوية لدى المحافظة والحكومة المناطق ذات الخطورة من الدرجة الأولى والثانية بالعاصمة.

وقال المهندس خليل شعث، المشرف على وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، إن الدولة لديها رؤية خاصة بالمناطق ذات الخطورة الأولى والثانية تتمثل في نقل كافة السكان منها إلى مناطق أخرى آمنة عبر المشروعات السكنية التي تنفذها المحافظة.

وأضاف شعث، لمصراوي، أنه لكي تحقق الدولة رؤيتها حددنا عدد الوحدات السكنية المطلوبة ووجدنا أننا بحاجة إلى 50 ألف وحدة سكنية لنقل 50 ألف أسرة يمثلون سكان المناطق ذات الخطورة الأولى والثانية.

وأوضح شعث، أن مشروع الأسمرات 1، والأسمرات 2 الذي تم الانتهاء من تسكينهم بالفعل يمثلون حوالي 11 ألف وحدة سكنية، بينما مشروع الأسمرات 3 المقرر افتتاحه قبل بداية 2019 وخلال الشهر الجاري يضم حوالي 7300 وحدة.

وتابع: "مشروع المحروسة 1 و2 حوالي 5000 وحدة، ومشروع معًا 1 و2 حوالي 5000 وحدة، ومشروع روضة السيدة يضم 816 وحدة، ومشروع المنيل القديم 500 وحدة، والخيالة تتجاوز 2000 وحدة، وأهالينا قرابة 1200 وحدة، ومصنع 18 ما يقارب 7000 وحدة، وهذا تقريبًا هو العدد المطلوب لنقل سكان المناطق ذات الخطورة الأولى والثانية".

وأكد المشرف على وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، أن عقب الانتهاء من تسكين 5 مشروعات من السابق ذكرها خلال الشهر الجاري إلى جانب المشروعات التي تم تسكينها من قبل ستكون الدولة قد نجحت في حل أزمة سكان المناطق ذات الخطورة الأولى والثانية بالكامل، موضحًا أنه خلال الشهر الجاري سيتم افتتاح (روضة السيدة – الأسمرات 3 – المحروسة 1 – المحروسة 2 – أهالينا) بما يتجاوز يقارب 16 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات التي سيتم افتتاحها لها خطة تسكين معدة بالفعل، والأسمرات 3 تحديدًا سيتم تسكين ناس من 3 أحياء هم (منشأة ناصر – مصر القديمة – دار السلام) وكذلك باقي المناطق، والمحافظة من شهر 6 الماضي شكلت لجان في الأحياء لحصر الأعداد.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، إنه مع بداية عام 2019 سيتم الانتهاء من تسكين الأسمرات 3 بما يعادل 7440 وحدة سكنية، إلى جانب عدد آخر من المشروعات التي وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 99% وتنتظر الافتتاح خلال الفترة المقبلة.

وأوضح صديق، لمصراوي، أن الدولة مهتمة بالارتقاء بحياة المواطنين ولا تقتصر المشروعات السكنية فقط على محافظة القاهرة بل تمتد إلى باقي المحافظات، ولكن يتم التركيز على العاصمة نظرًا لضخامة حجم العشوائيات فيها وتقسيمها إلى عدة أنواع تحتاج إلى تدخل مختلف.