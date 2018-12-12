اليوم.. أول اجتماع للجنة دراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على "التجارب السريرية"

كتب- أحمد علي:

تنطلق اليوم أولى اجتماعات اللجنة الخاصة لمناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف بـ"التجارب السريرية"، المحال للبرلمان بعد تحفظ رئيس الجمهورية على بعض مواده.

يشهد اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة السيد الشريف وكيل البرلمان، وضع خطة عمل اللجنة والوقوف على الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهوريه على القانون.

وقال الشريف في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن الاجتماع الأول سيكون إجرائيًا، من الدرجه الأولى، ويشهد الاستماع لرؤى أعضاء اللجنة بعد مناقشة الملاحظات الواردة من رئيس الجمهورية، وكذلك وضع خطة العمل وعرض الآراء على أعضاء اللجنة.

وتابع الشريف، أن اللجنة تعقد لجان استماع مع كل الخبراء والأطباء المعنين بالقانون؛ للتعرف على وجهات نظرهم في مشروع القانون والملاحظات الواردة عليه.