وفد "المحامين" يبحث مع محافظ السويس حل أزمة أرض النادي

كتب - مصطفى علي:

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، مجدى سخي وكيل نقابة المحامين، ووفد من النقابة الفرعية بالسويس، اليوم الثلاثاء؛ لحل أزمة الأرض المتواجدة خلف نادي المحامين بالمدينة، والممتدة حتى الكورنيش.

وأوضح "سخى" في بيان اليوم، أن اللقاء تم برعاية النقيب العام سامح عاشور، والذي تواصل هاتفيا خلال الجلسة مع محافظ السويس، مشيرا إلى أن المحافظ كلف لجنة من المحافظة بدراسة موقف الأرض التي تزيد مساحتها عن 5000 آلاف متر، وتقديم تقرير له.

وأضاف وكيل نقابة المحامين: "طالب محافظ السويس النقابة بتقديم تصور للمشروعات التي ستقام على الأرض بما يخدم محاميي المحافظة وأسرهم والمجتمع السويسي بشكل عام"، مشيدا بموقع الأرض وتميزه السياحي.

وقال: "نطمأن المحامين أن الموضوع شبه منتهي، وستقيم النقابة مشروعات تليق بأعضائها، وكافة محامين السويس يشكرون النقيب العام سامح عاشور على جهوده في تقنين وضع الأرض مع المحافظة".