"الآثار": الاستعانة بشركة كبرى لتقديم الخدمات في المناطق الأثرية

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وزارة الآثار قررت الاستعانة بشركة مصرية كبرى لتحسين الخدمات المقدمة للسائحين الأجانب والعرب في كافة المواقع الأثرية، سواء مطاعم أو حمامات أو إنترنت "واي فاي"، على أن تحصل الوزارة على نسبة من أرباح هذه الشركة.

وأضاف وزيري في مداخلة هاتفية لفضائية "سي بي سي اكسترا" اليوم الثلاثاء، أن تقديم الخدمات ليس من اختصاص وزارة الآثار، لذلك يجرى التعاقد مع الشركة لتقديم هذه الخدمات، لافتا إلى أن مسؤولية تأمين الأماكن السياحية وعلى رأسها الأهرامات مسؤولية مشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ممثلًا في أفراد الأمن والحراسة وشرطة السياحة والآثار.

ولم يفصح "وزيري" عن اسم هذه الشركة.

وأوضح أنه خلال أيام قليلة ستوقع وزارة الآثار بروتوكولًا مع الشركة المصرية الكبرى لتقديم الخدمات، وجرى اختيارها بعد دراسة استغرقت عامًا للاستقرار عليها، لافتا إلى أن ذلك جاء بعد عجز وزارة الآثار عن تقديم الخدمات للسائحين.