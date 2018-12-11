تضم قصة تُنشر لأول مرة.. إصدار مجموعة "همس النجوم" لنجيب محفوظ

كتب - محمد عاطف:

أعلنت دار "الساقي اللبنانية" للنشر والتوزيع، اليوم الثلاثاء، إصدار مجموعة قصصية جديدة لنجيب محفوظ تحت عنوان "همس النجوم"، بالتزامن مع ذكرى ميلاد أديب نوبل.

تضم المجموعة الجديدة 18 قصة قصيرة، نشرت 17 قصة منها في مجلة نصف الدنيا منذ أعوام مضت، بينما تنشر قصة واحدة منها للمرة الأولى، وتحمل عنوان "نبقة في الحصن القديم".

لا تختلف القصص المنشورة عن غيرها من الروايات والقصص التي أبدعها صاحب "الثلاثية"، حيث تدور أحداثها في الحارة المصرية القديمة، وشخصياتها لا تختلف أيضا عن شخصيات محفوظ الشهيرة التي تتنوع بين الحرافيش والفتوات وغيرها.