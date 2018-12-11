أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

تضم قصة تُنشر لأول مرة.. إصدار مجموعة "همس النجوم" لنجيب محفوظ

07:23 م الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
تضم قصة تُنشر لأول مرة.. إصدار مجموعة "همس النجوم" لنجيب محفوظ

نجيب محفوظ

كتب - محمد عاطف:

أعلنت دار "الساقي اللبنانية" للنشر والتوزيع، اليوم الثلاثاء، إصدار مجموعة قصصية جديدة لنجيب محفوظ تحت عنوان "همس النجوم"، بالتزامن مع ذكرى ميلاد أديب نوبل.

تضم المجموعة الجديدة 18 قصة قصيرة، نشرت 17 قصة منها في مجلة نصف الدنيا منذ أعوام مضت، بينما تنشر قصة واحدة منها للمرة الأولى، وتحمل عنوان "نبقة في الحصن القديم".

لا تختلف القصص المنشورة عن غيرها من الروايات والقصص التي أبدعها صاحب "الثلاثية"، حيث تدور أحداثها في الحارة المصرية القديمة، وشخصياتها لا تختلف أيضا عن شخصيات محفوظ الشهيرة التي تتنوع بين الحرافيش والفتوات وغيرها.

دار الساقي اللبنانية مجموعة همس النجوم نجيب محفوظ

الخبر التالى:

وزير الزراعة: مراجعة التكلفة الفعلية لزراعة قصب السكر الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان