أفريقية البرلمان: "مفيش لاجئين فى مصر.. فيه ٧ مليون ضيف"

طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس الن

القاهرة - مصراوي:

أكد طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، أنه لا يوجد لاجئين في مصر.

وقال في اجتماع اللجنة صباح اليوم الثلاثاء: ليس لدينا لاجئين بل 7 ملايين و300 ألف ضيف على أرض مصر بلدنا.

جاء تصريح رضوان تعليقا على حديث أحد مسئولي وزارة الشباب حول برامج الوزارة نحو أفريقيا، ووردت كلمة "لاجئين" ضمن حديث المسئول، فقاطعه رضوان، موضحا أن "مصر ليس فيها لاجئين".

وتناقش اللجنة في اجتماع اليوم رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو تنمية التعاون الرياضي مع القارة السمراء، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وقال الدكتور عبدالله الباطش ممثل مصر بمجلس الشباب العربي الأفريقي عضو مكتب الشباب الأفريقي بوزارة السباب والرياضة، إن الوزير الدكتور أشرف صبحي، أعطانا توجه للعمل في افريقيا بشكل واضح وكان يدعم الكوادر الشبابية بشكل واضح.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير أحمد شاهين أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ورؤساء الاتحادات الرياضية، وذلك لمناقشة رؤية وخطة وزارة الشباب والرياضة في الشأن الأفريقي وسبل تنمية التعاون الرياضي مع الدول الافريقية .

وقال السفير حمدي لوزة مساعد وزير الخارجية لشئون أفريقيا، إن وزارة الخارجية ستقوم بالتنسيق مع سفارات الدول الأفريقية الموجودة بمصر وأيضا سفراءنا في دول أفريقيا لتنفيذ جميع المبادرات والأنشطة التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة داخل لجنه الشئون الأفريقية.