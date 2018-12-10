الحكومة توضح حقيقة زيادة أجور بعض الأئمة دون غيرهم في يناير المقبل

كتب- محمد غايات:

نفي المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، ماتردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإقرار وزارة الأوقاف زيادة أجور بعض الأئمة دون غيرهم في يناير المقبل.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، حيث أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تماماً، وأنه لم يتم إقرار أية زيادات لبعض الأئمة دون الآخرين لا في شهر يناير أو غيره على الإطلاق، موضحًة أن ما تم فقط هو زيادة أجور الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء، وكذلك رفع بدل إمامة قيام رمضان استعداداً لشهر رمضان.

وشدد المركز على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الأئمة داخل الوزارة.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على تحسين دخل جميع العاملين بها من الأئمة وغيرهم من الإداريين والعمال وجميع المنتسبين إليها من خلال دراسة مشروع الأجر المكمل بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، كما تعمل على إعداد العاملين بالوزارة من خلال التأهيل والتدريب المستمر من خلال البرامج التدريبية.

في سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن الباب مازال مفتوحاً أمام الراغبين في العمل بشمال سيناء، وذلك من خلال التقدم بطلب للمديرية التابع والتي تقوم بدروها بتحويله لرئيس القطاع الديني لاتخاذ الإجراءات اللازمة للنقل.

كما أكدت الوزارة أنها توجه بشكل مستمر مديريات الوزارة المختلفة بتكثيف المرور على المساجد لتنشيط الدعوة ومتابعة الدروس الدينية والقوافل الدعوية ومتابعة خطباء الجمع وبحث الشكاوى الواردة والرد عليها.

وفي النهاية ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.