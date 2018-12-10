رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان إلى الغد

كتب- أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد قرابة 5 ساعات عمل متواصلة، ناقشت فيه الجلسة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة.

ومن المقرر أن تعاود الجلسة للانعقاد غدًا الثلاثاء، لاستكمال جدول الأعمال.

وخلال المناقشات، وافق المجلس على إنشاء لجنة عليا للتراخيص الخاصة بالمحال، وفقا لنص المادة رقم (4) من مشروع قانون تنظيم المحال العامة، المقدم من الحكومة، بعد تعديل نص المادة وتشكيلها، لتكون برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية 6 من الخبراء والمختصين في النشاط.