إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

كتب - أحمد جمعة:

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ - ٢٠٢٢.

جاء ذلك في ختام فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ.

تأتي هذه الاستراتيجية استكمالا للاستراتيجية الأولى التي أطلقها الرئيس عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الإدارية.

ويتزامن هذا الإطلاق مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق التاسع من ديسمبر.

وارتكزت الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة على:

١- تطوير جهاز إداري كفء وفعال.

٢- تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية.

٣- تفعيـــل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية.

٤- تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفســـاد.

٥- تحديث الإجراءات القضائية تحقيقـًا للعدالة الناجزة.

٦- دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفسـاد ومكافحته.

٧- زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته.

٨- تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفســـاد.

٩- مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفســـاد والوقايـــة منه.

ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من الاستراتيجية باللغتين ( العربية، الإنجليزية ) على الموقع الرسمي لهيئة الرقابة الإدارية على Facebook من خلال الرابطين التاليين:

https://www.facebook.com/194396998136458/posts/203709983871826/

https://www.facebook.com/194396998136458/posts/203716183871206/