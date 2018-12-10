للمزارعين.. كيف تحمي محصولك من التقلبات المناخية والطقس السيئ؟

كتب - أحمد مسعد:

تشهد البلاد حاليًا موجة طقس سيئ، يصاحبها أمطار كثيفة على أغلب النواحي، ما قد يؤدي لتلف لمساحات كبيرة من المحاصيل، في حال عدم اتباع المزارعين للإرشادات الزراعية المناسبة لكل محصول، والتي تقدمها الجهات المعنية.

"مصراوي" يقدم في التقرير التالي، أسئلة وأجوبة حول تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية، وكيفية تجنب أضرارها.

*س- كيف تؤثر التغيرات المناخية والأمطار على الأراضي الزراعية؟

ج- يقول المهندس محمود عطا رئيس الإدرة المركزية للباستين، إن التغيرات المناخية تؤثر على كافة الأراضي الزراعية بداية من الأرضي القديمة والجديدة "الصحرواية"، لافتًا إلى أن بعد هطول الأمطار مباشرًة تنتشر الآفات والحشرات والأمراض وغيرها من المشاكل التي تؤثر على المنتج الزراعي في النهاية.

* س- ماذا يحدث للنبات عقب هطول الأمطار بكثافة؟

ج- وفي ذات السياق أكمل "عطا": عقب هطول الأمطار بشدة مع انخفاض درجات الحرارة ترتفع نسبة الرطوبة في المحاصيل، والتي تصل لحد الصقيع، ما يؤدي إلي النضج المبكر لعدد من المحاصيل.

* س- ماهي أخطر الحشرات التي تنشط في الأرض الزراعية عقب هطول الأمطار؟

ج- يقول الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، إن الجراد ينشط بشكل كبير، عقب هطول الأمطار، ما قد يتسبب في خسائر كبيرة لدى المزارعين، بالإضافة إلى "النم" وهو مريض يصيب النبات بالتجوف ويعقيق وصول المياه للفروع ما يتسبب في إصفرار الأوراق.

س- ما هي خطوات وزارة الزراعة للحد من تلك المخاطر؟

ج- ييضف الدكتور محمد فهيم، وكيل مركز المناخ بوزارة الزراعة، أن الوزارة تقدم جداول توضح عدد ساعات البرودة للمحاصيل، ونشرات إرشادية خاصة بمشاكل الصقيع وكيفية تفادي تلك المخاطر، وعمل نشرة دورية بموعد زراعة كل محصول.

*س- ماذا يفعل المزارع لتجنب إصابة محصوله بأضرار الأمطار؟

ج- وشدد فهيم، على ضرورة وضع 5 لترات من حمض "الفوسفوريك" بنسبة تركيز 80% للفدان الواحد، مع أول ري للمحصول، بالإضافة إلى زيادة عنصر "البوتاسيوم" للحماية بواقع 8 كيلو جرام للفدان الواحد، لحماية النباتات.