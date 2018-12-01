"شوقي": المدرسة اليابانية بالعبور نموذج مشرف

كتب- أسامة عبد الكريم:

تصوير: عمر هشام

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر مازال أمامها طريق طويل لإعداد المعلمين، وإعداد المناهج، موضحا أن هناك اهتماما كبير لتحسين التعليم في مصر.

وأضاف الوزير خلال افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بالعبور، إن المعلمين بالمدارس اليابانية، بذلوا مجهود كبير، وتدربوا ودخلوا الفصول في زمن قياسي، بما يؤكد إننا قادرين بالفعل، موضحا أن المدرسة اليابانية بالعبور نموذج مشرف.

وافتتح "شوقي"، السبت، المدرسة المصرية اليابانية بالعبور، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، والسفير الياباني، ماسيكي نوكي