برلماني: التصالح فى مخالفات البناء ضرورة مهمة

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة، ولجنة الإسكان بمجلس النواب، على مقترحه المتعلق بالتصالح فى مخالفات البناء التى تمت على الأراضى الزراعية بشرط ملاصقتها للحيز العمراني، وبها كافة المرافق، فى إطار الموافقة المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء، والمنتظر إحالته للجلسة العامة للبرلمان لمناقشته بها بحسب جدول الأعمال.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء السبت، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية، وتؤكد جدية الحكومة والبرلمان في التغلب على الإشكاليات التى يعانى منها المواطن، خاصة أن العديد من المبانى فى القرى والمدن تم بنائها على الأراضى الزراعية منذ سنوات كثيرة، وتم توصيل المرافق من مياه وكهرباء تليفونات وغيرها، ومع ذلك تعد فى إطار المخالفات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التصالح في مثل هذه المخالفات ضرورة مهمة، واستكمال باقى المرافق لها، وخاصة الصرف الصحي، حيث المبانى قائمة منذ سنوات كثيرة، وتتوارثها الأجيال، ومن ثم على الحكومة الاستفادة من ذلك لصالح الدولة المصرية من خلال التصالح وتوريد أموال للدولة التى هى فى حاجة كبيرة لها، وأيضا سيستفيد المواطن من ناحية التصالح واستكمال باقى المرافق له.

ولفت شرشر إلى أن بداية هذا الأمر تعود لتقدمه بطلب إحاطة مع النائب معتز محمود، وتم التحدث بشأن استكمال المرافق وخاصة الصرف الصحي لمثل هذه الإنشاءات، وتم استعراض الأمر أمام ممثلى الحكومة، وتم التأكيد على أن خطة الصرف على مستوى الجمهورية تتم وفق استراتيجية 2030.