وزيرة الصحة: الرئيس السيسي "قائد كبير ذو رؤية واسعة"

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، من هيئة قناة السويس.

جاء ذلك بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، وعدد من قيادات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، الجهة المشرفة على المبادرة.

وقالت وزيرة الصحة، إن المحافظات التي أطلقت فيها المبادرة، اليوم، 11 محافظة، هي "القاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان"، موجهة الشكر للفريق مهاب مميش على دعمه للمبادرة، خلال إطلاقها من هيئة قناة السويس.

وأضافت أنه لا يوجد مكان عبقري أكثر من هيئة قناة السويس لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية منه، مشددة على أن التاريخ سيتوقف كثيرا أمام الإنجازات التي جرى تحقيقها في الهيئة، وآخرها حفر القناة الجديدة في عام واحد.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن العاملين بالقطاع الصحي يستلهمون روح الهمة والعزيمة والإصرار التي دائما ما يحملها المصريين، والتي ظهرت خلال حفر قناة السويس الجديدة، واصفة فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة، وإقبال المصريين عليها بـ"بداية الخير".

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصفته بـ"القائد الكبير ذو الرؤية الواسعة" لما يحدث في عهده من إنجازات غير مسبوقة في جميع القطاعات خصوصًا القطاع الصحي، كما وجهت الشكر إلى الفريق مهاب مميش، على استقبال الهيئة لفعاليات إطلاق المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية".

وأوضحت أن الدولة تُكافح في "المبادرة الرئاسية"، أكثر الأمراض التي عانى منها المصريون على مدى سنوات طويلة، واصفة أهداف "100 مليون صحة"، بالتحدي الكبير والملحمة، ليس على مستوى مصر فقط، بل العالم كله.

وأكد الفريق مهاب مميش، أن الرئيس السيسي يمتلك رؤية صائبة بالتركيز على بناء المواطن المصري، وتأتي بنتائج إيجابية عبر عدة مبادرات بناءة، مشيرا إلى أن صحة الإنسان هي العمود الفقري للوطن واقتصاد مصر.

وشدد مميش، على أن الهيئة تشارك في المبادرة الرئاسية سواء بالأفراد أو المستشفيات التابعة لها، مشيرا إلى أن جميع إمكانات الهيئة مسخرة لصالح الدولة والمواطن المصري.

وأشاد رئيس قناة السويس بدعم وزارة الصحة للهيئة في كل احتياجاتها الصحية، مشددا على أن الوزارة لم تتأخر على الهيئة في شيء، والهيئة لا تتأخر عن الوزارة في أي مطالب لدعمها في أي وقت.

وفي السياق ذاته، تفقدت وزيرة الصحة يرافقها الفريق مهاب، ومحافظ الإسماعيلية، نقطة المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي، والأمراض غير السارية، بوحدة الفيروسات الكبدية بهيئة قناة السويس، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه، حيث تضم 3 كرافانات بهم كل التجهيزات الطبية اللازمة للفحص.

وأشادت وزيرة الصحة بإقبال المواطنين على نقطة المسح، مشيرة إلى أنه منذ الصباح تردد على الوحدة 300 مواطن، كما تأكدت الوزيرة من تسجيل كل بيانات المواطنين على التطبيق الإلكتروني للمبادرة، وتابعت دورة العمل.

كما تفقد الوفد مركز هيئة قناة السويس لعناية الأطفال ذوي القدرات الخاصة، وأكدت الوزيرة أن المركز يقدم خدمات جليلة للأطفال ما يدفع الوزارة لتقديم كل الدعم اللازم له للقيام بمهامه على النحو المأمول، والارتقاء بخدماته.

وقال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن المصريين يقدمون للعالم مبادرة "100 مليون صحة" كهدية للعالم، ونموذج للمسوحات القومية للكشف عن فيروس سي، والأمراض غير السارية، مثلما قدمت من قبل قناة السويس الجديدة كهدية للعالم.

وافتتحت الوزيرة والفريق مهاب مميش ومحافظ الإسماعيلية، وحدة بنك الدم بهيئة قناة السويس والتي تعمل على خدمة العاملين بالهئية ومن المقرر أن تخدم محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والقناة، كما تفقدت أقسام البنك المختلفة للتأكد من جودة الوحدات، مشيرة إلى أن بنك الدم سيكون ضمن مبادرة المشروع القومي لتصنيع وتجميع البلازما ووجهت بإمداد البنك بكل الأجهزة اللازمة لذلك.

كما تفقدت الوزيرة نقطة مسح الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تضم وحدتي مسح لإجراء الفحص للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي، والتي تأكدت من انتظامها تماما، حيث تردد في اليوم الأول نحو 400 مواطن لإجراء الفحص حتى منتصف اليوم.

واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد وحدة صحة السبع بنات، وأثنى المواطنون على انتظام العمل فيها.

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