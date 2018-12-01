الطماطم بـ2.5 والبطاطس بـ5 جنيهات.. محافظ القاهرة يتفقد منفذ السلع المخفضة بالمطرية

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، اليوم السبت، أحد منافذ بيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بحي المطرية والتي تواصل المحافظة تنظيمها منذ الشهر الماضي بمعظم أحياء العاصمة بالتنسيق مع تجار سوق العبور.

وقال بيان لمحافظة القاهرة، إن ذلك يأتي في إطار مبادرات وجهود محافظة القاهرة لمحاربة الغلاء ومواجهة جشع التجار ورفع أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

ووجه المحافظ، جميع رؤساء الأحياء، باستمرار تنظيم وتسهيل مهمة تلك المنافذ الثابتة لبيع السلع والخضروات والفاكهة بأسعار تنافسية، مع مضاعفة أعدادها وانتشار مواقعها لتغطي كافة المناطق بما لا يتعارض مع السيولة المرورية بالشوارع، خاصة بعد أن لاقت استحسان وإشادة جمهور المواطنين.

وشهدت المنافذ التي تقيمها المحافظة، خلال الفترة الماضية اقبالًا ملحوظًا بمختلف الأحياء مما أدى إلى ضبط الأسعار بالأسواق الأخرى ومواجهة استغلال جشع بعض التجار.

وتواصل المبادرة توفير الخضروات والفاكهة بأسعار الجملة والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق ومنها (5 جنيهات للبطاطس - 2.5 جنيه للطماطم - 6 جنيهات للكوسة والبسلة والعنب - 3.5 جنيه للباذنجان - 4 جنيهات لليوسفى والبرتقال - 7 جنيهات للرمان).