  • عاجل:"ثلاجات وملابس و سيارات".. ننشر السلع التي ارتفع الدولار الجمركي عليها (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قمة العشرين احتجاجات فرنسا رانيا يوسف مهرجان القاهرة السينمائي جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

    "مستقبل وطن": نوال الدجوي رئيسًا للجنة التعليم قبل الجامعي

    04:35 م السبت 01 ديسمبر 2018
    "مستقبل وطن": نوال الدجوي رئيسًا للجنة التعليم قبل الجامعي

    نوال الدجوي ومحمد الجارحي

    القاهرة- مصراوي:

    أعلن المهندس محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة بحزب مستقبل وطن، تكليف الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، رئيسا للجنة "التعليم قبل الجامعي" بأمانة اللجان المتخصصة.

    وأكد "الجارحي"، أن الدكتورة نوال الدجوى تمثل إضافة كبيرة للحزب وأمانة اللجان كونها تعد رمزا مصريا في مجال التعليم بما حققته من إنجازا فى إنشاء وإدارة العديد من المؤسسات التعليمية.

    وأشار الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة بحزب مستقبل وطن، إلى أن الدجوى ستضيف قوة جديدة لمنظومة التعليم فى إطار رؤية وبرنامج الحزب بما تمتلكه من قدرات وخبرات طويلة فى هذا المجال، وهو ما يساهم فى دعم استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر 2030.

    لجنة التعليم قبل الجامعي محمد الجارحي حزب مستقبل وطن نوال الدجوي

    الخبر التالى:

    نفذته المقاولون العرب.. تفاصيل افتتاح أكبر مركز طبي في الشرق الأوسط بالكويت
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان