"مستقبل وطن": نوال الدجوي رئيسًا للجنة التعليم قبل الجامعي

القاهرة- مصراوي:

أعلن المهندس محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة بحزب مستقبل وطن، تكليف الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، رئيسا للجنة "التعليم قبل الجامعي" بأمانة اللجان المتخصصة.

وأكد "الجارحي"، أن الدكتورة نوال الدجوى تمثل إضافة كبيرة للحزب وأمانة اللجان كونها تعد رمزا مصريا في مجال التعليم بما حققته من إنجازا فى إنشاء وإدارة العديد من المؤسسات التعليمية.

وأشار الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة بحزب مستقبل وطن، إلى أن الدجوى ستضيف قوة جديدة لمنظومة التعليم فى إطار رؤية وبرنامج الحزب بما تمتلكه من قدرات وخبرات طويلة فى هذا المجال، وهو ما يساهم فى دعم استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر 2030.