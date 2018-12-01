وزير التعليم: "عايزين الطلبة تعيش حياتها ونبني شخصيات سوية"

كتبت- ياسمين محمد وأسامة علاء:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة لديها خطة حقيقية لتطوير التعليم في مصر، مشيرا إلى أن الطريق طويل جدًا.

جاء ذلك أثناء تفقده للمدرسة المصرية اليابانية، اليوم السبت، بحضور الدكتوره سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، والسفير الياباني، ماسيكي نوكي، ويسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، للمدرسة.

وأضاف شوقي، أن الدوله بدأت تجربة المدارس اليابانية، بـ35 مدرسه، وهناك خطه لوصولهم لـ 100 مدرسة، ببناء 65 مدرسة أخرى.

وأكد أن نظام التعليم الجديد، استهدف تحقيق متعة التعلم "عايزين الطلبه تعيش حياتها ونبني شخصيات سوية"، مؤكدًا دور الأسرة في استكمال ما تبدأه المدرسة.

ونوه الوزير إلى قرب انتهاء الوزارة من طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني، لافتًا إلى أنها ستكون أفضل من كتب الفصل الدراسي الأول.