بحضور 4 وزراء.. انطلاق احتفالية "يوم تفوق المهندس المدني"

كتب- أحمد مسعد:

انطلقت منذ قليل فعاليات يوم "تفوق المهندس المدني"، بقاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة، التي تنظمها نقابة المهندسين برعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ووصل المهندس إبرهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور محمود اليزيد وزير الري الأسبق، والدكتور محمود رمزي عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والدكتور جمال السعيد محافظ القاهرة السابق.

ومن المقرر أن يتم تكريم ما يقرب من 200 من أوائل الخريجين لهذا العام من قسم الهندسة المدنية جميع الجامعات والمعاهد المصرية.